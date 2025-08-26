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Опубликовано 26 августа 2025, 02:51

Колумбийские наёмники признались, что воевали на стороне ВСУ за деньги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Два гражданина Колумбии, Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон, признали вину в участии в боях против России на стороне Украины за деньги.

Согласно материалам Мосгорсуда, обоим продлили заключение под стражей, Анте и Медина будут находится в изоляторе до 26 ноября. Их обвиняют по статье 359 УК — наёмничество. Эта статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы. Протоколы допросов обоих содержат признательные показания, сообщает ТАСС.

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Как сообщал Life.ru, наёмников из Колумбии задержали в августе 2024 года. В ходе обыска у них нашли и изъяли банковские карты, документы и военную форму с символикой украинского батальона «Карпатская сечь». У одного из задержанных обнаружили военный билет Вооружённых сил Украины.

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Лия Мурадьян
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