Колумбийские наёмники признались, что воевали на стороне ВСУ за деньги
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Два гражданина Колумбии, Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон, признали вину в участии в боях против России на стороне Украины за деньги.
Согласно материалам Мосгорсуда, обоим продлили заключение под стражей, Анте и Медина будут находится в изоляторе до 26 ноября. Их обвиняют по статье 359 УК — наёмничество. Эта статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы. Протоколы допросов обоих содержат признательные показания, сообщает ТАСС.
Как сообщал Life.ru, наёмников из Колумбии задержали в августе 2024 года. В ходе обыска у них нашли и изъяли банковские карты, документы и военную форму с символикой украинского батальона «Карпатская сечь». У одного из задержанных обнаружили военный билет Вооружённых сил Украины.