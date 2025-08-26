Колумбийские наёмники признались, что воевали на стороне ВСУ за деньги

Два гражданина Колумбии, Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон, признали вину в участии в боях против России на стороне Украины за деньги.

Согласно материалам Мосгорсуда, обоим продлили заключение под стражей, Анте и Медина будут находится в изоляторе до 26 ноября. Их обвиняют по статье 359 УК — наёмничество. Эта статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы. Протоколы допросов обоих содержат признательные показания, сообщает ТАСС.