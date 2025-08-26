«Подражают лягушкам»: Западные политики оказались «‎Дуремарами» в глазах России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил скептическое отношение к инициативе Финляндии и Польши по восстановлению болот, мотивированной стремлением защититься от якобы российской агрессии. Депутат считает это решение абсурдным и нацеленным скорее на создание паники среди собственного населения.

«Россия ни на Финляндию, ни на Польшу нападать не собирается, это всё обычная пропаганда Запада. Тут важно понимать, что на заболачивание территорий нужно будет потратить деньги, которые можно будет положить себе в карман из средств налогоплательщиков, а потому надо запугать аудиторию, что якобы Москва сейчас нападёт», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Рациональное зерно в подобных предложениях западных политиков отыскать непросто, поэтому не стоит воспринимать их всерьёз, добавил депутат. По его словам, складывается впечатление, что финны и поляки, увлекшись идеей восстановления болот, решили подражать лягушкам. Также он предположил, что они могли вдохновиться примером Дуремара — персонажа сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

«На Западе уже не знают, что бы такого придумать, чтобы запугать население. То они заборы строить собираются, то какие-то сети плетут, то делают минные поля, а потом сами же на них подрываются», — подытожил член ГД РФ.