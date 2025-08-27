Российская система ПВО сбила 26 украинских беспилотников за ночь

За минувшую ночь силы ПВО России успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве указали, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над Ростовской областью, четыре – над Орловской, три – над Белгородской, два – над Брянской и ещё два – над Курской областями.