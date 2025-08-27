Российская система ПВО сбила 26 украинских беспилотников за ночь
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За минувшую ночь силы ПВО России успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над Ростовской областью, четыре – над Орловской, три – над Белгородской, два – над Брянской и ещё два – над Курской областями.
Ранее Life.ru писал, что обломки БПЛА повредили по меньшей мере семь домов в Ростове-на-Дону. Врио губернатора Юрий Слюсарь утром 27 августа сообщил об отражении ночной воздушной атаки ВСУ в семи районах региона. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.