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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 05:26

Тайный полководец: Вскрылась роль Армии Франции в разработке стратегии войны ВСУ с Россией

RMG: Французский полковник Гонен ездил в Киев планировать операции ВСУ против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Летом 2024 года действующий полковник французской армии Франсуа Гонен оказался в центре военных событий Украины, принимая активное участие в разработке операций против российских войск. Об этом он сам рассказал в статье для последнего выпуска журнала Revue militaire générale.

В своём материале под названием «Украина, лето 2024: тактика в эпоху максимальной летальности» Гонен раскрывает детали своей четырёхмесячной миссии в составе французского военного атташата в Киеве. Биографическая справка к статье подтверждает его «командировку» на украинскую территорию.

Сегодня Гонен возглавляет отдел анализа и планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» сухопутных войск Франции. Ранее он служил в ключевых структурах Генерального штаба и военной разведки страны, обладая глубоким опытом в планировании комплексных боевых операций.

Особое внимание в статье уделено тактическим манёврам ВСУ в Курской области и действиям российских войск в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Для иллюстрации использованы оперативные карты боевых действий за июнь-август, которые активно применялись французскими специалистами при подготовке стратегических решений.

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Однако у Украины и без французов хватает «талантливых» военачальников, ведь там есть Александр Сырский. Недавно главком ВСУ в своей речи ко Дню независимости заявил, что Россия — это исконный враг его страны, которая уже 12-й год «воюет за свою свободу».

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Владимир Озеров
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