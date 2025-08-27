Мишенью «‎ударов возмездия» стали газовые и энергетические объекты в 4 областях Украины

Энергетическая и газотранспортная инфраструктура подверглась масштабным атакам на северо-востоке и в центре Украины в ночное время. О повреждениях объектов в четырёх областях проинформировало Министерство энергетики страны.

По данным ведомства, инциденты затронули Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Как уточнили в министерстве, в Сумах в результате повреждения ключевой подстанции произошло отключение электроэнергии для значительной части города и промышленных предприятий. При этом на Полтавщине серьёзно пострадали объекты, отвечающие за транспортировку газа.

Там также сообщили, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.