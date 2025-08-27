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Опубликовано 27 августа 2025, 09:19

Мишенью «‎ударов возмездия» стали газовые и энергетические объекты в 4 областях Украины

Энергообъекты четырёх областей Украины повреждены в результате ночных ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oxanaso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oxanaso

Энергетическая и газотранспортная инфраструктура подверглась масштабным атакам на северо-востоке и в центре Украины в ночное время. О повреждениях объектов в четырёх областях проинформировало Министерство энергетики страны.

По данным ведомства, инциденты затронули Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Как уточнили в министерстве, в Сумах в результате повреждения ключевой подстанции произошло отключение электроэнергии для значительной части города и промышленных предприятий. При этом на Полтавщине серьёзно пострадали объекты, отвечающие за транспортировку газа.

Там также сообщили, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

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Напомним, ночью ВС РФ провели точечные удары по военным объектам на Украине. В Полтавской области был уничтожен крупный склад боеприпасов и центр снабжения ВСУ. Удар также пришёлся по цеху сборки беспилотников на предприятии в Харьковской области. Дополнительной целью стал один из тренировочных лагерей в Черкасской области.

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Александра Мышляева
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