Россиян предупредили о пике активности мошенников в преддверии 1 сентября

Пик мошеннической активности в киберпространстве, связанный с началом учебного года, ожидается в период с 28 августа по 5 сентября, сообщают специалисты облачной киберзащиты Solar Space (входящей в группу компаний «Солар»).

В компании этот период охарактеризовали ТАСС как «сезон повышенной активности» кибератак в Интернете. Директор платформы Solar Space Артем Избаенков отметил, что в конце августа — начале сентября российский Интернет работает на пределе своих возможностей из-за одновременных многомиллионных запросов к образовательным порталам, покупок к школе и других сопутствующих действий. Он также пояснил, что если для пользователей это обычное удобство, то для киберпреступников это «настоящий праздник».

В 2025 году наибольшая вероятность киберугроз (оцененная в 9 из 10) будет у образовательных веб-ресурсов и электронных дневников, которые могут подвергнуться DDoS-атакам. У магазинов, продающих школьные товары и технику, риск составляет 8 из 10, что связано с возможной активностью ботов-скупщиков и парсеров. Сервисы бронирования транспорта также находятся под угрозой на уровне 8 из 10 из-за повышенной вероятности автоматизированного бронирования.

При этом, хотя и меньший, но все же высокий уровень риска (7 из 10) прогнозируется для муниципальных онлайн-сервисов, которые могут столкнуться с фейковыми заявками и массовым спамом от ботов, а также для платёжных шлюзов, уязвимых для мошенничества (фрода).