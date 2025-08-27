«Калашников» и «Архангел» объединились для производства и испытаний FPV-дронов

Концерн «Калашников» начнёт серийное производство востребованных в зоне СВО дронов, отбирая лучшие разработки народного ВПК. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займётся отбором перспективных технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне специальной военной операции. Концерн «Калашников» со своей стороны обеспечит промышленный выпуск этой продукции.

Помимо этого, партнёры планируют совместно готовить операторов для работы с беспилотными летательными аппаратами как производства «Калашникова», так и других производителей, а также заниматься подготовкой инструкторского состава.