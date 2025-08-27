«Калашников» и «Архангел» объединились для производства и испытаний FPV-дронов
Калашников сообщил, что запустит производство дронов от народного ВПК
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Концерн «Калашников» начнёт серийное производство востребованных в зоне СВО дронов, отбирая лучшие разработки народного ВПК. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займётся отбором перспективных технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне специальной военной операции. Концерн «Калашников» со своей стороны обеспечит промышленный выпуск этой продукции.
Помимо этого, партнёры планируют совместно готовить операторов для работы с беспилотными летательными аппаратами как производства «Калашникова», так и других производителей, а также заниматься подготовкой инструкторского состава.
Ранее Life.ru писал, что концерн «Калашников» представил укороченные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемёт РПЛ-7 под патрон 7,62×39 мм. Главный конструктор Сергей Уржумцев сообщил, что АК-15 модернизирован до уровня АК-12 2023 года. Новинки унифицированы с 5,45-мм моделями для упрощения экспорта.Также показали обновлённый всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 из состава «Новатор».