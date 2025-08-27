В Кремле сообщили о совещании Путина с членами правительства
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба администрации главы государства.
Совещание Путина с членами правительства. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Первый пункт повестки – готовность школ к началу учебного года», — говорится в сообщении.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом учебном году в школы пойдут 17,7 миллиона учеников. Из них полтора миллиона первоклассников. В стране начнут работу 43 новые школы. 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа распахнут свои двери после капитального ремонта.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения установило лимит на выполнение домашнего задания у школьников. Согласно новым правилам, для первоклассников время на домашку не должно превышать одного часа