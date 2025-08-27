В ГД осудили отказ Шнурова помогать бойцам СВО

Публичные личности должны демонстрировать пример участия в жизни страны и поддержки армии в период специальной военной операции. Такое мнение в беседе с изданием «Постньюс» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, комментируя ситуацию с отказом музыканта Сергея Шнурова переводить средства на нужды военнослужащих.

Парламентарий подчеркнул, что в условиях, когда страна ведёт боевые действия, каждый гражданин обязан вносить свой вклад в достижение победы и оказывать помощь российским воинам. Матвеев добавил, что решение известного человека поддержать армию или отказать является значимым сигналом для широкой аудитории.

«Конечно, это личное дело каждого, куда тратить свои деньги, но когда страна воюет, каждый человек должен обязательно, на мой взгляд, делать свой вклад в победу, помогать нашим воинам. Тем более, когда речь идёт о публичном лице, согласие или отказ которого является важным для других людей», — сказал депутат.