Шнуров поддержал запрет распространения пяти песен группы Ленинград
Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался в поддержку запрета распространения пяти песен музыкального коллектива среди несовершеннолетних. Комментарий артиста взял ТАСС.
«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — заявил Шнуров агентству.
Напомним, ранее выяснилось, что в октябре минувшего года Василеостровский районный суд Петербурга вынес вердикт о запрете в РФ текстов и аудио пяти произведений «Ленинграда». В список вошли песни «Кандидат», «НЕТ...», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Кроме того были запрещены сайты, где эти сведения публиковались.