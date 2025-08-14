Встреча Путина и Трампа
14 августа, 09:33

Шнуров поддержал запрет распространения пяти песен группы Ленинград

Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался в поддержку запрета распространения пяти песен музыкального коллектива среди несовершеннолетних. Комментарий артиста взял ТАСС.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!»заявил Шнуров агентству.

Напомним, ранее выяснилось, что в октябре минувшего года Василеостровский районный суд Петербурга вынес вердикт о запрете в РФ текстов и аудио пяти произведений «Ленинграда». В список вошли песни «Кандидат», «НЕТ...», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Кроме того были запрещены сайты, где эти сведения публиковались.

Юрий Лысенко
    avatar