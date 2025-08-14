Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 22:50

Суд запретил распространять в России пять песен группы «Ленинград»

Обложка © Telegram / Сергей Шнуров / группа Ленинград / Зоя

Обложка © Telegram / Сергей Шнуров / группа Ленинград / Зоя

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о запрете распространения в России текстов и аудио пяти песен группы «Ленинград». Детальная информация о решении есть на официальном сайте инстанции.

Хотя решение вынесли ещё в октябре 2024 года, на него обратили внимание лишь сейчас. Инициатором запрета выступила Маргарита Павлова. Она, будучи сенатором, обратилась в прокуратуру Василеостровского района с соответствующей просьбой.

В список запрещённых вошли также страницы сайтов с текстами и аудиофайлами композиций: «Кандидат», «НЕТХ... НЕ», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».

«Без компромиссов»: Раскрыт райдер группы «Ленинград» за концерты в России
«Без компромиссов»: Раскрыт райдер группы «Ленинград» за концерты в России

Ранее Таганский районный суд Москвы вновь наложил штраф на Telegram. Мессенджер не удалил запрещённую информацию, теперь за это ему назначили административный штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Группа Ленинград
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar