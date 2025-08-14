Суд запретил распространять в России пять песен группы «Ленинград»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о запрете распространения в России текстов и аудио пяти песен группы «Ленинград». Детальная информация о решении есть на официальном сайте инстанции.

Хотя решение вынесли ещё в октябре 2024 года, на него обратили внимание лишь сейчас. Инициатором запрета выступила Маргарита Павлова. Она, будучи сенатором, обратилась в прокуратуру Василеостровского района с соответствующей просьбой.

В список запрещённых вошли также страницы сайтов с текстами и аудиофайлами композиций: «Кандидат», «НЕТХ... НЕ», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».