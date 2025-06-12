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12 июня, 16:43

«Без компромиссов»: Раскрыт райдер группы «Ленинград» за концерты в России

Стали известны детали райдера группы «Ленинград» и Сергея Шнурова

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Группа «Ленинград» готовится к первому за шесть лет концерту в Екатеринбурге, который пройдёт 14 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена». Перед шоу технический директор коллектива Александр Айдакин рассказал kp.ru о высоких требованиях к организации концертов.

«Звуковое оборудование, инструменты должны быть профессионального уровня и ведущих брендов. Не должно быть никаких компромиссов по качеству. Световые приборы (лазеры, прожекторы, световые башни), мониторы и экраны размещаются строго по схеме. На сцене должно быть специальное покрытие пола. Всё согласуется заранее и не терпит отступлений и ошибок», — отметил технический директор группы.

Также музыкантам необходим длительный саундчек перед выступлением. Если площадка не может выполнить все пункты технического райдера, группа привозит своё оборудование.

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Требования артистов к организации выступлений разнятся. Так, например, молодой российский исполнитель Ваня Дмитриенко просит за концерт около трёх миллионов рублей, отдельную просторную гримёрку и нестандартный набор в райдере — от брендовых белых носков до шоколадных яиц.

Милена Скрипальщикова
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