«Без компромиссов»: Раскрыт райдер группы «Ленинград» за концерты в России

Группа «Ленинград» готовится к первому за шесть лет концерту в Екатеринбурге, который пройдёт 14 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена». Перед шоу технический директор коллектива Александр Айдакин рассказал kp.ru о высоких требованиях к организации концертов.

«Звуковое оборудование, инструменты должны быть профессионального уровня и ведущих брендов. Не должно быть никаких компромиссов по качеству. Световые приборы (лазеры, прожекторы, световые башни), мониторы и экраны размещаются строго по схеме. На сцене должно быть специальное покрытие пола. Всё согласуется заранее и не терпит отступлений и ошибок», — отметил технический директор группы.

Также музыкантам необходим длительный саундчек перед выступлением. Если площадка не может выполнить все пункты технического райдера, группа привозит своё оборудование.