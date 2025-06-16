Страстный медляк и поцелуи: Сергей Шнуров сошёлся с четвёртой женой спустя год разлуки

Певец Сергей Шнуров вернулся к бывшей супруге Ольге Абрамовой, с которой оформил развод осенью прошлого года. StarHit сообщает, что артист приехал с концертом на малую родину экс-возлюбленной, в Екатеринбург. На репетиции она его сопровождала, парочка обнималась и явно выглядела счастливой.

Затем четвёртую жену Шнура заметили и на самом концерте. Певец во время исполнения одной из песен спустился к зрителям и за руку вывел экс-супругу на танец. Они крепко обнялись, артист поцеловал Абрамову в щёку, от чего она засмущалась. Медленный танец прошёл под строчки: «Мы с тобою не смогли сохранить любви угли». Пока что Шнуров никак не комментировал воссоединение с бывшей, но поклонники в комментариях в Сети уже поздравляют кумира с нахлынувшими чувствами.