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16 июня, 13:52

Страстный медляк и поцелуи: Сергей Шнуров сошёлся с четвёртой женой спустя год разлуки

Сергей Шнуров появился в обнимку с экс-женой, с которой развёлся в 2024 году

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певец Сергей Шнуров вернулся к бывшей супруге Ольге Абрамовой, с которой оформил развод осенью прошлого года. StarHit сообщает, что артист приехал с концертом на малую родину экс-возлюбленной, в Екатеринбург. На репетиции она его сопровождала, парочка обнималась и явно выглядела счастливой.

Затем четвёртую жену Шнура заметили и на самом концерте. Певец во время исполнения одной из песен спустился к зрителям и за руку вывел экс-супругу на танец. Они крепко обнялись, артист поцеловал Абрамову в щёку, от чего она засмущалась. Медленный танец прошёл под строчки: «Мы с тобою не смогли сохранить любви угли». Пока что Шнуров никак не комментировал воссоединение с бывшей, но поклонники в комментариях в Сети уже поздравляют кумира с нахлынувшими чувствами.

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Напомним, о разводе Сергея Шнурова с четвёртой женой Ольгой Абрамовой стало известно в конце октября 2024 года. Пара разошлась после шести лет брака и рождения двух детей. Экс-супруги завершили отношения быстро и мирно, причина разрыва не называлась. Предположительно, они могли развестись из-за ветреного характера лидера группы «Ленинград».

Татьяна Миссуми
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