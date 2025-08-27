В Госдуме предлагают отменить пенсионные баллы

Систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) необходимо отменить, поскольку это несправедливо по отношению к гражданам с невысоким доходом. Страна должна перейти к более прозрачным критериям назначения пенсионных выплат. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с РИА «Новости».

По мнению Миронова, критерии должны основываться на трёх ключевых факторах: трудовом стаже, уровне заработка и условиях работы. Особое внимание он предлагает уделить расширению пенсионных льгот для медиков, педагогов и многодетных родителей — тех, кто вносит значительный вклад в общество.

Депутат также раскритиковал практику «докупки» баллов, которая превращается в прерогативу лишь обеспеченных граждан. По его словам, цена одного пенсионного балла в этом году достигает 60 тысяч рублей. Большинство не станет тратить такие деньги на это.

«Есть эти деньги — покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что минимальное количество баллов для получения страховой пенсии неуклонно растёт: если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то к 2025-му эта планка достигнет 30. При этом заработать нужное количество баллов становится всё сложнее — например, чтобы получить 10 баллов в прошлом году, нужно было зарабатывать свыше 185 тысяч рублей в месяц, а сегодня — уже более 230 тысяч. Для тех же, кто получает около 80 тысяч, максимум — менее пяти баллов.