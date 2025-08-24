Сенатор Косихина: Недостающие баллы и стаж для выхода на пенсию можно докупить

Граждане России могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если их не хватает. Об этом во время общения с РИА «Новости» напомнила член Совета Федерации Наталия Косихина.

«Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», — пояснила сенатор.

Косихина обратила внимание, что для получения страховой пенсии нужно соответствовать определённым требованиям по возрасту, страховому стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. Если в прошлом году для выхода на пенсию было необходимо иметь не менее 28,2 балла, то в текущем году это значение составляет уже 30 баллов. Минимальный страховой стаж установлен на уровне 15 лет.