Уходят в самозанятость: Пенсии женщин в России станут больше, чем у мужчин

В 2026 году средний размер пенсионных выплат для женщин в России снова превысит аналогичные выплаты для мужчин. Такое мнение выразила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Лидерство женщин в размере пенсий на первый взгляд незначительное, однако стоит учитывать разницу в возрасте выхода на заслуженный отдых. Полагаю, тенденция останется неизменной и в 2026 году», — пояснила сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова объясняет это тем, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа мужчин, выбирающих самозанятость. В этой сфере отсутствует обязательное пенсионное страхование, что напрямую сказывается на размере их будущих пенсий.

Сенатор отметила, что поскольку самозанятые не обязаны делать отчисления в Социальный фонд, это остаётся их личным выбором. По статистике Соцфонда РФ, женщины более ответственно подходят к формированию своих пенсий и активнее уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование, чем мужчины.

Епифанова предупреждает, что значительный рост числа самозанятых может привести к проблемам с их пенсионным обеспечением в будущем. Согласно данным Соцфонда, взносы на обязательное пенсионное страхование в основном платят люди предпенсионного и пенсионного возраста, в то время как молодые самозанятые не всегда осознают риски отказа от формирования пенсионных прав в государственной системе.