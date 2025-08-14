Миронов предложил платить 13-ю пенсию в России перед Новым Годом
Обложка © Life.ru
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что пенсионеры в России должны получать 13-ю пенсию в конце года. Он отметил, что такая выплаьа помогла бы сделать подарки внукам и подготовить праздничный стол.
«Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — приводит слова Миронова ТАСС.
13-я пенсия представляет собой ежегодную выплату пенсионерам. Она аналогична 13-й зарплате, которую некоторые работники получают в конце года.
Также отметим, что с 1 октября части госслужащим и бюджетникам повысят зарплату на 7,6%. Это затронет сотрудников государственных органов, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей и лиц, состоящих на военной службе или приравненных к ней.