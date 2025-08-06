Стало известно, кому увеличат зарплату с 1 октября

Распоряжением правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года предусматривает увеличение для сотрудников государственных органов, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей и лиц с военной или приравненной службой.

А ранее стало известно, что женщины стали устраиваться на работу быстрее мужчин. Согласно данным Росстата, средний срок трудоустройства у дам составил пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужской половины. Годом ранее ситуация была обратной. Такой поворот объясняется сразу несколькими причинами: острый дефицит кадров заставляет работодателей пересмотреть прежние стереотипы, представительницы прекрасного пола чаще готовы согласиться на меньшую зарплату ради гибкого графика и баланса между работой и личной жизнью.