Назван размер средней пенсии в России
СФР: Средняя пенсии по старости в России превысила 25 000 рублей
Обложка © Life.ru
Средний размер пенсии по старости в России достиг 25 098 рублей на 1 июля 2025 года. Такие данные содержатся в материалах Социального фонд РФ.
Из документов СФР следует, что у работающих пенсионеров выплаты в среднем составили 22,1 тыс. рублей. При этом неработающие получали около 25,8 тыс. рублей, отмечает РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что для некоторых категорий граждан России с осени будут повышены зарплаты и пенсии. Как уточнили в Госдуме, выплаты проиндексируют военным и государственным служащим.