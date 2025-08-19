Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 09:25

Назван размер средней пенсии в России

СФР: Средняя пенсии по старости в России превысила 25 000 рублей

Обложка © Life.ru

Средний размер пенсии по старости в России достиг 25 098 рублей на 1 июля 2025 года. Такие данные содержатся в материалах Социального фонд РФ.

Из документов СФР следует, что у работающих пенсионеров выплаты в среднем составили 22,1 тыс. рублей. При этом неработающие получали около 25,8 тыс. рублей, отмечает РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что для некоторых категорий граждан России с осени будут повышены зарплаты и пенсии. Как уточнили в Госдуме, выплаты проиндексируют военным и государственным служащим.

