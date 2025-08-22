Соцфонд: Средняя пенсия госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России составляет около 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.
Средний размер пенсии для данной категории граждан составляет 36 281 рубль, а численность федеральных госслужащих на сегодняшний день составляет примерно 95,6 тысячи человек.
Работающие пенсионеры, относящиеся к этой категории, получают более высокие выплаты – в среднем 37 058 рублей, в то время как неработающие пенсионеры получают 36 200 рублей. Из общего числа пенсионеров-госслужащих 86,6 тысячи человек находятся в неактивном состоянии и не занимаются трудовой деятельностью, передаёт РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что пенсии женщин в России станут больше, чем у мужчин. По расчётам, это произойдёт уже в 2026 году.