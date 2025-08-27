Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 13:04
5026

В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа от помощи бойцам СВО

Обложка © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Обложка © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов призвал проверить музыканта Сергея Шнурова после отказа от помощи бойцам СВО. Об этом парламентарий заявил в беседе с Life.ru.

Он напомнил, что вся страна объединилась после начала СВО, в том числе артисты, многие из которых бывают и на передовой, помогают фронту и бойцам гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но были среди творческой элиты и релоканты, «которые хаяли родину, давшую возможность сделать имя», многие из них стали иноагентами.

«Вполне возможно, на каких-то частных вечерах у каких-то бизнесменов Шнуров поёт и пляшет, но не для жителей Петербурга и туристов. Я нигде не видел афиши. Дай Бог, чтобы не увидел. А что касается его отказа от помощи, надо посмотреть. Если там и состав какой-то есть административный, то мы тоже на это отреагируем», — отметил парламентарий.

В ГД осудили отказ Шнурова помогать бойцам СВО
В ГД осудили отказ Шнурова помогать бойцам СВО

Напомним, ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что музыкант Сергей Шнуров отказался помочь фронту через ФПБК, и потребовал запретить концерты группы «Ленинград» на время СВО.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar