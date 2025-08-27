В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа от помощи бойцам СВО

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов призвал проверить музыканта Сергея Шнурова после отказа от помощи бойцам СВО. Об этом парламентарий заявил в беседе с Life.ru.

Он напомнил, что вся страна объединилась после начала СВО, в том числе артисты, многие из которых бывают и на передовой, помогают фронту и бойцам гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но были среди творческой элиты и релоканты, «которые хаяли родину, давшую возможность сделать имя», многие из них стали иноагентами.

«Вполне возможно, на каких-то частных вечерах у каких-то бизнесменов Шнуров поёт и пляшет, но не для жителей Петербурга и туристов. Я нигде не видел афиши. Дай Бог, чтобы не увидел. А что касается его отказа от помощи, надо посмотреть. Если там и состав какой-то есть административный, то мы тоже на это отреагируем», — отметил парламентарий.