Москалькова: Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в сентябре
Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в сентябре. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объявила о намерении России и Украины воссоединить несколько семей в начале сентября. В беседе с «Известиями» она отметила, что этого ожидают около восьми семей, однако процесс затрудняется тем, что у большинства людей истекли сроки действия паспортов, и необходимо провести оформление соответствующих документов.
«Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста», — отметила она.
Ранее стороны провели обмен пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, в РФ вернулись восемь жителей Курской области, которые, по данным российской стороны, незаконно удерживались украинскими властями.