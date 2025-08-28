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Опубликовано 28 августа 2025, 07:55
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«Плюс сто к меткости»: Прокачка в «танчиках» помогла бойцу СВО уничтожить реальный блиндаж

Геймер и ветеринар стал наводчиком танка на СВО и получил орден Мужества

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin.

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin.

Танкист-наводчик Т-90М с позывным Пятёрочка был удостоен государственной награды за эффективное применение боевой машины в ходе специальной военной операции. О своём переходе от виртуальных сражений к реальным боевым действиям военнослужащий рассказал телеканалу «Звезда».

Геймер стал наводчиком танка на СВО и получил орден Мужества. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«До СВО я занимался ветеринарной службой, лечил собак, кошек, играл в «танчики». Здесь, на нашем направлении домашнем, я дома у себя на земле воюю, это дает мне ещё плюс сто к храбрости и сто — к силе», — говорит Пятёрочка.

По словам бойца, полученный в компьютерных симуляторах опыт оказался крайне полезным для управления реальным танком. Он отметил, что защита родной земли придаёт ему дополнительные силы и отвагу.

Экипаж, в котором служит Пятёрочка, выполняет задачи на часовьярском и константиновском направлениях, оказывая огневую поддержку десантникам 98-й дивизии ВДВ. Машина часто работает в роли артиллерийского орудия, поражая цели на расстоянии около десяти километров. При этом корректировку огня осуществляют операторы беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую точность поражения вражеской пехоты и инженерных укреплений.

Танк Т-90М «Прорыв», закреплённый за экипажем, имеет собственную боевую историю — он был серьёзно повреждён, и продолжительное время находился в серой зоне. Его удалось эвакуировать под покровом ночи, после чего отремонтировать и снова ввести в строй. Теперь обновлённая боевая машина активно участвует в поддержке наступающих подразделений.

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Александра Мышляева
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