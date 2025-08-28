«Сохранял силу духа»: Киселёв рассказал о стойкости Вышинского в украинском заключении

Журналист Кирилл Вышинский, несмотря на жестокие условия содержания в украинской тюрьме, сохранял силу духа и чувство юмора. Об этом на церемонии прощания с исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» рассказал гендиректор холдинга Дмитрий Киселёв.

Дмитрий Киселёв высказался о Вышинском. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Раньше жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь я в тюрьме с окнами на мой дом», — приводит телеканал «Звезда» слова Вышинского.