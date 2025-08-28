Мессенджер MAX
28 августа, 10:30

«Сохранял силу духа»: Киселёв рассказал о стойкости Вышинского в украинском заключении

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Журналист Кирилл Вышинский, несмотря на жестокие условия содержания в украинской тюрьме, сохранял силу духа и чувство юмора. Об этом на церемонии прощания с исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» рассказал гендиректор холдинга Дмитрий Киселёв.

Дмитрий Киселёв высказался о Вышинском. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Раньше жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь я в тюрьме с окнами на мой дом», — приводит телеканал «Звезда» слова Вышинского.

Пятнадцатимесячное заключение Киселёв приравнял к пыткам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, хотя физическое тело Вышинского пострадало, духом он не был сломлен и положил на алтарь борьбы свою жизнь. По мнению экс-посланника ЛНР Родиона Мирошника, журналист полностью выполнил свою миссию и ежедневно продолжал борьбу.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В 2019 году его обменяли. Исполнительный директор «России сегодня» умер 23 августа 2025 года после тяжёлой болезни.

