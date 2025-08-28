Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 10:35

Песков: Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям в России

Обложка © Life.ru

Киевский режим продолжает эскалацию военных действий, систематически атакуя инфраструктуру России, включая мирную. Об этом заяви пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, причём зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Пожар на Афипском НПЗ после атаки дрона полностью потушен

Напомним, что этой ночью силы противовоздушной обороны сбили более 100 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили 22 беспилотника над акваторией Чёрного моря. По 21 дрону сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом.

Полина Никифорова
