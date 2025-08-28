Песков: Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям в России
Обложка © Life.ru
Киевский режим продолжает эскалацию военных действий, систематически атакуя инфраструктуру России, включая мирную. Об этом заяви пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, причём зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, что этой ночью силы противовоздушной обороны сбили более 100 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили 22 беспилотника над акваторией Чёрного моря. По 21 дрону сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом.