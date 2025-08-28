«Рынок обеспечен»: В Кремле оценили последствия удара ВСУ по НПЗ на Кубани
Песков: Рынок топлива в России стабилен, угрозы дефицита нет
Топливный рынок в стране полностью обеспечен и работает стабильно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем», — сказал он.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, не грозят ли атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам перебоями в поставках топлива и ростом цен.
Напомним, что в ночь на 28 августа обломки беспилотника упали на одну из установок НПЗ в посёлке Афипский Северского района и вызвали пожар площадью 20 кв. м. Отдельно части дрона рухнули в районе села Криница, где загорелся лесной массив площадью 200 кв. м. Возгорание уже потушили.