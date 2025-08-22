Политолог заявил, что сотрудничество РФ с Индией только окрепло от нападок США
Индийское правительство решительно отвергло попытки Соединённых Штатов оказать давление, назвав их «необоснованными и несправедливыми». В разгар угроз российский лидер Владимир Путин провёл серию телефонных разговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, обсуждая укрепление дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.
Москва предположила, что если индийские товары столкнутся с ограничениями на американском рынке, то они могут быть перенаправлены в Россию. Тем не менее, резких сокращений поставок нефти не произошло. По словам политолога, импорт сырья «немного снизился», но не из-за нежелания индийских НПЗ приобретать доступный российский ресурс. Напротив, сотрудничество развивается, и Индия продолжит импортировать нефть.
«Штаты давят не только на Индию, но и делают всё, чтобы было труднее фрахтовать суда, страховать грузы, сложно рассчитываться — банки боятся принимать такие контракты к расчётам. Поэтому чуть-чуть проседает, но всё равно Индия держит марку, никуда не уходит и торговля будет продолжаться», — уверен эксперт.
Так, роль Индии в геополитическом противостоянии становится всё более значимой, ведь страна устояла перед давлением самого Вашингтона и демонстрирует независимость в выборе партнёров, пояснил собеседник. Кстати, в прошлом году Россия получила около 53 миллиардов долларов от экспорта нефти в Индию, а Китай закупил топлива на сумму около 63 миллиардов.
Напомним, что 7 августа западные СМИ раструбили о том, что Индия временно перекрыла поставки нефти из России. Это было связано с повышением американской стороной пошлин на индийские товары — с 25% до 50%. Недавно стало известно, что страна начала вновь покупать топливо у РФ, договорившись о поставках в сентябре и октябре.