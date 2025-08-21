Озадачили: В Индии напомнили, как Вашингтон просил их покупать российскую нефть

Индия выразила недоумение в связи с позицией США, которые критикуют её за закупки российской нефти, хотя ранее Вашингтон сам призывал к этому для стабилизации мирового рынка. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя заявление советника Белого дома Питера Наварро о том, что покупки индийской нефти у России финансируют конфликт на Украине.

«Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. <...> Поэтому, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов [США]», — констатировал индийский дипломат.