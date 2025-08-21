Озадачили: В Индии напомнили, как Вашингтон просил их покупать российскую нефть
Глава МИД Джайшанкар: Индию удивляют претензии США из-за закупок нефти в России
Субраманьям Джайшанкар. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Индия выразила недоумение в связи с позицией США, которые критикуют её за закупки российской нефти, хотя ранее Вашингтон сам призывал к этому для стабилизации мирового рынка. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя заявление советника Белого дома Питера Наварро о том, что покупки индийской нефти у России финансируют конфликт на Украине.
«Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. <...> Поэтому, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов [США]», — констатировал индийский дипломат.
Он подчеркнул, что его страна не является крупнейшим импортёром российских энергоресурсов, в отличие от Китая или европейских государств. Министр также добавил, что Нью-Дели наращивает объёмы закупок нефти и у Соединённых Штатов.
Напомним, 7 августа западные СМИ сообщили, что государственные предприятия Индии временно перестали покупать нефть из России. Это было связано с повышением американской стороной пошлин на индийские товары — с 25% до 50%. А вчера стало известно, что эта пауза завершилась и закупки продолжились — уже были заключены контракты о поставках в сентябре и октябре.