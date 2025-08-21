Путин принял министра иностранных дел Индии Джайшанкара в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. О состоявшейся беседе проинформировала пресс-служба российского лидера.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

В переговорах, как уточняется, также приняли участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров и посол Индии в РФ Винай Кумар.