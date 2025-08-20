Индия возобновила покупки нефти у России после паузы на фоне давления США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways
Индийские нефтеперерабатывающие компании возобновили закупки российской нефти Urals, оформив несколько партий с поставками в сентябре и октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники; аналогичную информацию приводит Reuters.
По данным агентств, к числу покупателей относятся государственные НПЗ Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.
Ранее, 7 августа, Bloomberg писал о приостановке закупок российской нефти индийскими госпредприятиями. Это произошло вскоре после объявления Вашингтоном новых мер: с конца августа на индийские товары, экспортируемые в США, вводится дополнительная пошлина в 25%, что увеличивает общий тариф до 50%.