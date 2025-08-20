Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:46

Индия возобновила покупки нефти у России после паузы на фоне давления США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Индийские нефтеперерабатывающие компании возобновили закупки российской нефти Urals, оформив несколько партий с поставками в сентябре и октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники; аналогичную информацию приводит Reuters.

По данным агентств, к числу покупателей относятся государственные НПЗ Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

Ранее, 7 августа, Bloomberg писал о приостановке закупок российской нефти индийскими госпредприятиями. Это произошло вскоре после объявления Вашингтоном новых мер: с конца августа на индийские товары, экспортируемые в США, вводится дополнительная пошлина в 25%, что увеличивает общий тариф до 50%.

Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом
Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Индия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar