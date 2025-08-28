Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:26

Песков назвал успешными удары Российской армии по военным целям на Украине

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Российские Вооружённые силы успешно выполняют поставленные задачи, нанося точечные удары по военной и околовоенной инфраструктуре, а специальная военная операция не сбавляет темпов, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается», — высказался пресс-секретарь российского лидера на брифинге.

Российский морской дрон потопил в устье Дуная корабль «Симферополь» ВМС Украины
Российский морской дрон потопил в устье Дуная корабль «Симферополь» ВМС Украины

Ранее стало известно, что российские войска вошли в северную часть Купянска в Харьковской области, практически окружив город. Контроль над Купянском позволит ВС РФ усилить позиции в регионе и ставит под вопрос использование Чугуева как перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации. Взятие города открывает путь на Изюм и Балаклею, создавая возможность окружения Славянска и Краматорска с севера.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar