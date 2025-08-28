«Нет никакой вины»: В Киргизии оправдали напарника Наговициной после трагедии на пике Победы

В трагедии, произошедшей на пике Победы с альпинисткой Натальей Наговициной, нет вины её напарника Романа Мокринского, так как он оказал ей необходимую помощь и пошёл за подмогой. Об этом на видео, опубликованном в YouTube-канале, рассказал киргизский альпинист Илим Карыпбеков.

«Роману было бесполезно (с ней. — прим. Life.ru) оставаться, нужно было идти за помощью, он старался догнать Гюнтера и Луку. <...> Любой час на этой высоте (более 7 тыс. м. - прим. Life.ru) опасен, организм человека умирает. <...> За ним нет никакой вины», — сказал он.

Наговицина сломала ногу, после чего Мокринский оказал ей первую помощь и укрыл под камнем. Далее он попытался догнать спустившихся ниже участников группы — немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью. Мужчина сообщил им о происшествии, и они вместе решили, что Мокринский продолжит спускаться за помощью, а его товарищи вернутся к Наговициной.

Зигмунд и Синигалья поставили альпинистке палатку, оставили еду и горелку, чтобы она смогла продержаться. Однако во время обратного подъёма у итальянца начался отёк мозга, и на высоте около 6900 метров он скончался. Его тело позже занёс в пещеру Зигмунд, который сам был эвакуирован с горы. Карыпбеков отметил, что у всех участников восхождения на пике Победы наблюдались отёки мозга и лёгких. Он пояснил, что у большинства альпинистов такие осложнения начинаются уже на высоте свыше 5300 метров, и скорость их развития зависит от состояния здоровья. По его словам, подобное ухудшение произошло и с Натальей Наговициной, и с Романом Мокринским.