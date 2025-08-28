«Нет никакой вины»: В Киргизии оправдали напарника Наговициной после трагедии на пике Победы

Мессенджер MAX
28 августа, 11:08
3788

Альпинист Карыпбеков: Напарник Наговициной не виноват в трагедии на пике Победы

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

В трагедии, произошедшей на пике Победы с альпинисткой Натальей Наговициной, нет вины её напарника Романа Мокринского, так как он оказал ей необходимую помощь и пошёл за подмогой. Об этом на видео, опубликованном в YouTube-канале, рассказал киргизский альпинист Илим Карыпбеков.

«Роману было бесполезно (с ней. — прим. Life.ru) оставаться, нужно было идти за помощью, он старался догнать Гюнтера и Луку. <...> Любой час на этой высоте (более 7 тыс. м. - прим. Life.ru) опасен, организм человека умирает. <...> За ним нет никакой вины», — сказал он.

Наговицина сломала ногу, после чего Мокринский оказал ей первую помощь и укрыл под камнем. Далее он попытался догнать спустившихся ниже участников группы — немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью. Мужчина сообщил им о происшествии, и они вместе решили, что Мокринский продолжит спускаться за помощью, а его товарищи вернутся к Наговициной.

Зигмунд и Синигалья поставили альпинистке палатку, оставили еду и горелку, чтобы она смогла продержаться. Однако во время обратного подъёма у итальянца начался отёк мозга, и на высоте около 6900 метров он скончался. Его тело позже занёс в пещеру Зигмунд, который сам был эвакуирован с горы. Карыпбеков отметил, что у всех участников восхождения на пике Победы наблюдались отёки мозга и лёгких. Он пояснил, что у большинства альпинистов такие осложнения начинаются уже на высоте свыше 5300 метров, и скорость их развития зависит от состояния здоровья. По его словам, подобное ухудшение произошло и с Натальей Наговициной, и с Романом Мокринским.

Альпинист Киселёв: Лишь один из трёх успешно поднимается на пик Победы

Ранее сообщалось, что военный беспилотник поднялся на высоту около 7000 метров на пике Победы. Дрон заснял палатку альпинистки, однако признаков движения внутри обнаружено не было. Съёмка велась в условиях экстремальной погоды и с использованием тепловизора, что практически не оставило надежды на то, что женщина жива. В МЧС Киргизии не исключили, что число погибших в районе пика Победы может оказаться больше, чем считалось ранее. Ведомство совместно с МВД намерено поднять базы данных для установления личностей жертв.

Милена Скрипальщикова
