28 августа, 11:02

Лукашенко потребовал изъять американскую гадость из белорусского «Макдоналдса»

Лукашенко: В заведениях Mak.by c 1 октября не должно быть американской гадости

Обложка © ТАСС / Андрей Стасевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вступился за местную картошку и потребовал использовать только её при приготовлении блюд в заведениях сети Mak.by, которые пришли на смену «Макдоналдсу. Глава государства дал бизнесу срок до 1 октября.

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — возмутился Лукашенко.

При этом, как сообщает телеграм-канал «Пул первого», уже с августа в «Мак.бай» используется только белорусская картошка — из Толочина Витебской области.

Лукашенко привезёт на саммит ШОС мешки с картошкой
Ранее Лукашенко призвал белорусов сажать картофель. Он посетовал, что молодёжь этого не делает.

