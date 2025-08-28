Лукашенко потребовал изъять американскую гадость из белорусского «Макдоналдса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вступился за местную картошку и потребовал использовать только её при приготовлении блюд в заведениях сети Mak.by, которые пришли на смену «Макдоналдсу. Глава государства дал бизнесу срок до 1 октября.

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — возмутился Лукашенко.

При этом, как сообщает телеграм-канал «Пул первого», уже с августа в «Мак.бай» используется только белорусская картошка — из Толочина Витебской области.