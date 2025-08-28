Путин обсудил с губернатором Бусаргиным развитие Саратовской области

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, в ходе которой обсуждались ключевые направления экономического развития региона. Глава региона доложил о достижениях и озвучил новые стратегические инициативы.

Бусаргин сообщил, что Саратовская область играет значительную роль в промышленном производстве страны, выпуская около 16% серной кислоты и 12,5% удобрений от общероссийского объёма. Он подчеркнул успехи в импортозамещении, отметив, что в прошлом году региону удалось освоить производство 37 видов ранее импортируемой продукции, включая 12 наименований для авиационной и радиоэлектронной промышленности. Губернатор обратился с просьбой поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем, аргументируя это наличием 33 предприятий оборонного комплекса, специализирующихся на радиоэлектронике и авиационных системах, а развитой сетью базовых кафедр вузов, готовящих специалистов в этих областях.

Роман Бусаргин доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Отдельно Бусаргин доложил о реализации инфраструктурного проекта по модернизации трамвайной сети, финансируемого за счёт средств Фонда национального благосостояния. По его словам, уже ведутся активные работы на 67 километрах путей, что позволит увеличить пассажиропоток до 9 миллионов человек в год и снизить нагрузку на личный транспорт. При этом губернатор обратил внимание на необходимость обновления подвижного состава, отметив, что из 71 единицы только по шести удалось найти решение, а вопрос о финансировании приобретения 60 новых трамваев на сумму 8 миллиардов рублей остаётся открытым.