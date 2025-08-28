Два города-миллионника оказались лидерами по шаговой доступности объектов

Исследование 2ГИС выяснило, как близко россияне в городах-миллионниках живут к благам цивилизации, пишет РБК. В среднем 58% горожан шагают не дольше 15 минут до школ, садиков, поликлиник, магазинов, кафе, парков, спортзалов и остановок.

Самара и Пермь — чемпионы доступности: 71% их жителей окружены инфраструктурой. Красноярск (66%) дышит им в затылок, лидируя по магазинам, садикам, поликлиникам и паркам, но спотыкается на торговых центрах.

Воронеж — рай для любителей зелени: 83% горожан гуляют до парков за 15 минут. Красноярск (81%) и Пермь (80%) чуть отстают, но в 12 из 16 миллионников парки — редкий трофей. Санкт-Петербург в лидерах по поликлиникам (92%) и почти догоняет Москву: кафе (97%), остановки (99%), садики (98%), школы (96%), магазины (99%).

Москва держит марку: 63% жителей в 15 минутах от ключевых объектов. Спортзалы — у 95%, торговые центры — у 85%, школы — у 97%, кафе — у 98%. Парки доступны для 74% москвичей — это один из лучших результатов. Остановки и магазины — под боком у 99%.