Назван самый молодой город России

Самым «юным» среди российских городов был признан населённый пункт Ойсхара, расположенный на территории Чеченской Республики. В 2023 году он официально получил статус города, что подтвердили в Росреестре, ссылаясь на данные Государственного каталога географических названий.

Управление этим каталогом ведёт Роскадастр — ведомство, отвечающее за систематизацию и регистрацию географических объектов по всей стране. В сообщении отмечается, что именно Ойсхара значится в списках как самый молодой город России.

«Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий — город Ойсхара», — рассказали РИА «Новости» в Росреестре.

Решение о присвоении статуса города было закреплено законом Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года. До этого момента Ойсхара числился как посёлок, однако теперь его административный статус изменён, что открывает новые перспективы для развития и инфраструктуры.