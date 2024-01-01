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1 января, 18:36

Кадыров сообщил о появлении нового города в Чечне

Кадыров: В Чечне появился новый город Ойсхар

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о появлении в республике нового города — Ойсхара. Соответствующий закон, подписанный чеченским лидером, вступил в силу сегодня, 1 января. Как возводился населённый пункт, Кадыров показал в телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар. Видео © t.me / Kadyrov_95

"В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населённый пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей", — подчеркнул Кадыров.

Глава республики заверил, что власти региона будут оказывать содействие дальнейшему развитию города, в том числе путём привлечения инвестиций. В новом населённом пункте будут сформированы наиболее благоприятные условия для бизнеса, что повлечёт создание и новых рабочих мест, уверен Кадыров.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине очередной группы добровольцев. Как подчеркнул чеченский лидер, бойцы прибыли в регион из самых разных уголков России.

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
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