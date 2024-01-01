Нагорно-Карабахская Республика формально прекратила существование

Республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года в соответствии с указом последнего её главы Самвела Шахраманяна.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование", — говорилось в указе от 28 сентября 2023 года.