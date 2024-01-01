Нагорно-Карабахская Республика формально прекратила существование
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Обложка © Getty Images / Aldo Pavan
Республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года в соответствии с указом последнего её главы Самвела Шахраманяна.
"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование", — говорилось в указе от 28 сентября 2023 года.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. В ближайшее время Ереван и Баку могут подписать мирный договор.