Регион

Уведомления отключены

31 декабря 2023, 22:40

Нагорно-Карабахская Республика формально прекратила существование

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Обложка © Getty Images / Aldo Pavan

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Обложка © Getty Images / Aldo Pavan

Республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года в соответствии с указом последнего её главы Самвела Шахраманяна.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование", — говорилось в указе от 28 сентября 2023 года.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. В ближайшее время Ереван и Баку могут подписать мирный договор.

В Кремле оценили встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Петербурге
В Кремле оценили встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Петербурге
Оксана Попова
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров