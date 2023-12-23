Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине очередной группы добровольцев. Как подчеркнул чеченский лидер, бойцы прибыли в регион из самых разных уголков России.

В зону проведения спецоперации отправилась очередная группа добровольцев из Чечни. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам Кадырова, с начала проведения специальной военной операции на защиту родины встали 36 тысяч бойцов из Чечни, а более 15 тысяч из них прошли курсы практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

"Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневое направление — это лишь небольшая часть программы самых лучших в мире инструкторов. В свою очередь, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий", — рассказал Кадыров.

С напутственным словом к добровольцам обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел по республике Аслан Ирасханов, а также начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они поблагодарили родителей бойцов за достойное воспитание и пожелали военным удачи, успеха и скорейшей победы.