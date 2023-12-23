Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 21:13

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине очередной группы добровольцев. Как подчеркнул чеченский лидер, бойцы прибыли в регион из самых разных уголков России.

В зону проведения спецоперации отправилась очередная группа добровольцев из Чечни. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам Кадырова, с начала проведения специальной военной операции на защиту родины встали 36 тысяч бойцов из Чечни, а более 15 тысяч из них прошли курсы практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

"Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневое направление — это лишь небольшая часть программы самых лучших в мире инструкторов. В свою очередь, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий", — рассказал Кадыров.

С напутственным словом к добровольцам обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел по республике Аслан Ирасханов, а также начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они поблагодарили родителей бойцов за достойное воспитание и пожелали военным удачи, успеха и скорейшей победы.

Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными
Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными

Российские военные успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, проявляя отвагу, мужество и самоотверженность. Из них уже 320 тысяч бойцов получили государственные награды, а 272 военных были удостоены звания Героя России.

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров