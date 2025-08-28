Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
28 августа, 11:18

В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке

В Раменском 15-летняя школьница пострадала от взрыва телефона на зарядке

Обложка © Telegram / Разборчивым почерком

В подмосковном Раменском 15-летняя школьница пострадала от взрыва телефона на зарядке. Об инциденте сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

По информации ведомства, девочка играла в телефоне, когда устройство неожиданно перегрелось и взорвалось прямо у неё в руках. Отец школьницы оперативно доставил её в медицинское учреждение. Врачи установили, что у девочки имеются ожоги третьей степени на левой и правой кисти, а также ожоги первой-второй степени на предплечьях с обеих сторон.

«Медики назначили девочке антибактериальные препараты и регулярно проводили перевязки. Сейчас Оля чувствует себя намного лучше и готовится к выписке», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что врачи из Югры ампутировали пальцы пациентки после электротравмы от зарядки. Девушка пыталась предотвратить падение шнура в ванну. Она выжила благодаря быстрому вмешательству матери.

