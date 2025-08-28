Ключ к освобождению всех территорий: Военный эксперт высказался о значимости третьей столицы Украины

Купянск в Харьковской области на сегодняшний день является ключом ко всему освобождению наших территорий в целом. Об этом в разговоре с Life.ru заявил Александр Перенджиев, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Потому что после Купянска фактически мы получаем преимущества на разных направлениях, но, прежде всего, это ключ к освобождению. И, кстати, не только Донбасса, но мы можем выходить и на освобождение Херсона и так далее, фактически наших территорий», — отметил эксперт.

Собеседник Life.ru добавил, что Купянск важен ещё в моральном плане, потому что когда-то его даже называли третьей столицей Украины. Всем известный Киев, потом столицей был Харьков, когда наступали немецкие войска и Киев пришлось оставить. А затем, когда пришлось выйти и из Харькова, временной столицей Украины стал именно Купянск.

«Вот как раз и называется третья столица. Так что, как говорится, в определённом смысле здесь и в моральном плане тоже многое значит именно освобождение Купянска», — заключил Перенджиев.