От трусов до голых торсов: Штурм, Титомир, Шура и их отчаянная борьба за внимание
Многие популярные в 90-х годах, но постаревшие сейчас российские звёзды стали фриками и выбрали эпатажное поведение. Почему былые кумиры теперь шокируют нас телами и бельём?
Наталья Штурм, Леонтьев, Лолита, Шура — кто из звёзд стал мастером эпатажа.
Чтобы сохранять известность и как можно дольше оставаться в шоу-бизнесе, многие готовы пойти на смелые шаги. Так, некоторые артисты выбирают яркие и даже шокирующие образы, чтобы о них говорили.
59 лет в чулках и шортах: Школьный роман Натальи Штурм давно окончен
Наталья Штурм шокирует подписчиков откровенными нарядами и эпатажным поведением. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm
59-летняя певица и модель Наталья Штурм уже давно не выступает на публике, но её регулярно продолжают обсуждать в СМИ. Дело в том, что исполнительница песни «Окончен школьный роман» эпатирует публику неожиданными образами и откровенными фотографиями в соцсетях.
Штурм не стесняется выходить на связь со своими подписчиками в коротких шортах и чулках. Она любит делать яркий макияж и сильно фотошопит свои фотографии.
Певице часто достаётся от подписчиков за откровенные снимки и ролики, но ей, видимо, на это всё равно. Наталья продолжает снимать видео в соцсетях и молодиться.
Не смог без эпатажа: Почему Леонтьев вышел на сцену с обнажённой грудью
76-летний певец Валерий Леонтьев всегда отличался яркими и откровенными нарядами. Он запросто мог выйти на сцену в коротких трусах, обтягивающих кожаных штанах или в сетке вместо футболки, демонстрируя свои бицепсы. Любит он добавлять в свой образ и перья, и цепи.
В марте 2024-го 76-летний Леонтьев принял решение уйти со сцены из-за якобы проблем со здоровьем. Но уже в августе этого года народный артист России появился на «Новой волне» в Казани, где спел для зрителей. Вышел он в полностью чёрном костюме, но, конечно же, с обнажённой грудью. В лучших своих традициях.
Валерий Леонтьев вернулся на сцену — и себе не изменил. Видео © Telegram / SuperRu
«Я не королева эпатажа»: Почему Лолита в 61 выходит в свет без макияжа и в лосинах
Певица Лолита Милявская уже много лет продолжает эпатировать публику своей непосредственностью, яркими образами и, конечно, невероятной харизмой.
61-летняя артистка без всяких смущений может выйти на сцену в обтягивающих лосинах или платье, которое подчёркивает неровности её фигуры. В соцсетях Лолита без стеснения появляется без косметики. А уж как она отжигает на сцене!
Лолита утверждает, что на самом деле не стремится шокировать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Хотя сама Милявская открещивается от звания королевы эпатажа. «Я не королева эпатажа. Я занимаюсь по системе Станиславского актёрским мастерством <…> Так эпатажными можно назвать абсолютно всех», — говорила о себе Лолита.
От «Холодной луны» до голого черепа: Как изменился Шура после борьбы с раком
50-летний певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) в конце 90-х стал самым настоящим явлением на российской сцене. Его образы в шубах, шортах и с беззубой улыбкой забыть сложно даже сегодня.
Хиты «Холодная луна», «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» сделали его мегапопулярным на российской эстраде. Но яркие наряды добавляли особый шарм.
Шура продолжает примерять экстравагантные наряды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev
Судьба не всегда была благосклонна к певцу. Схватив звёздную болезнь, он начал много пить и употреблять запрещённые вещества. На фоне разгульного образа жизни у него начались проблемы со здоровьем. Шуре диагностировали рак. К счастью, он смог побороть и болезнь, и недуги и сейчас чувствует себя хорошо. Эпатажный артист заметно поправился, побрился налысо, вставил зубы, но всё равно появляется на съёмках в экстравагантных костюмах.
Шокирует, а не впечатляет: Почему Богдан Титомир носит молодёжные наряды не по возрасту
Богдан Титомир ходит в ярких образах чаще, чем поёт. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bogdantitomir_official
58-летний исполнитель хита «Делай как я» Богдан Титомир редко даёт концерты, но продолжает шокировать публику в соцсетях. В начале 90-х Титомир пользовался огромной популярностью у женщин. Поклонницы обожали его за хриплый голос и откровенные образы с тёмными очками.
Богдан на пике популярности ушёл со сцены, перебрался на некоторое время в США, а потом вернулся в Россию. Сейчас он больше шокирует, чем впечатляет. Титомир старается подражать молодёжи, выбирая себе наряды совсем не по возрасту.