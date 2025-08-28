Спотыкалась и падала с коляской: В Петербурге мать-наркоманка чуть не угробила сына

Ужасающий случай произошёл на улицах Санкт-Петербурга — молодая мать в состоянии наркотического опьянения подвергла смертельной опасности жизнь своего новорождённого ребёнка. Этот вопиющий инцидент попал на видео. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

23-летняя жительница Оренбургской области, находясь под воздействием психоактивных веществ, с трудом передвигалась по Кронверкской улице, толкая перед собой коляску с собственным сыном 2025 года рождения. Кадры с места происхождения заставляют содрогнуться: женщина, не способная устоять на ногах, опирается на детскую коляску и падает на бордюр, оставляя ребёнка без всякого присмотра.

Шокирующие кадры прогулки молодой матери с ребёнком. Видео © Telegram / «РЕН ТВ»

Маленький мальчик был в крайне тяжёлом состоянии с признаками энцефалопатии — серьёзного поражения головного мозга. Только благодаря оперативному вмешательству медиков и правоохранителей трагедии удалось избежать. Петербурженку задержали.

Прокуратура проведёт проверку законности работы органов и организаций, занимающихся предупреждением детской безнадзорности и правонарушений. Кроме того, будет осуществлён контроль за ходом расследования инцидента.