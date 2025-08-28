Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о недопустимости размещения войск НАТО на Украине полностью соответствует официальной позиции России. Об этом в интервью для «Царьграда» заявил политолог и историк Сергей Станкевич.

Он уточнил, что данную позицию неоднократно озвучивали в МИД РФ, включая министра Сергея Лаврова, а также сам Владимир Путин в своих ключевых выступлениях. Станкевич подчеркнул, что Москва считает абсолютно неприемлемым любое присутствие воинских контингентов стран Североатлантического альянса на украинской территории, причём как в условиях текущего конфликта, так и после его потенциального завершения.

«Присутствие войск из стран НАТО на территории Украины допущено быть не может», — указал эксперт.

Особую тревогу политолога вызывает сама логика закрытых консультаций, которые западные страны ведут между собой, не запрашивая официальных разъяснений у Москвы, несмотря на её полностью прозрачную позицию. По его мнению, подобная тактика способна привести к односторонним действиям со стороны НАТО, в результате которых Россия может столкнуться с уже свершившимся фактом размещения альянсовых контингентов у своих границ.