Песков: Россия негативно относится к идее ввода европейских войск на Украину

Россия крайне отрицательно воспринимает ведущиеся в Европе разговоры о возможном размещении военных контингентов европейских государств на украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарть президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул на брифинге, что подобная позиция уже неоднократно озвучивалась на различных уровнях. Песков также обратил внимание на то, что отдельного понятия «европейские военные» не существует — речь всегда идёт о военных конкретных стран, большинство из которых входят в альянс НАТО.