Песков: Россия негативно относится к идее ввода европейских войск на Украину
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Россия крайне отрицательно воспринимает ведущиеся в Европе разговоры о возможном размещении военных контингентов европейских государств на украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарть президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул на брифинге, что подобная позиция уже неоднократно озвучивалась на различных уровнях. Песков также обратил внимание на то, что отдельного понятия «европейские военные» не существует — речь всегда идёт о военных конкретных стран, большинство из которых входят в альянс НАТО.
Кроме того, представитель Кремля добавил, что продвижение натовской военной инфраструктуры в сторону границ России и её проникновение на Украину стало одной из ключевых причин возникновения текущего конфликта.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным СМИ, десять стран ЕС могут отправить войска на Украину после мирного соглашения. Вместе с тем в ЕС считают трудноосуществимым план размещения воинского контингента на Украине. В МИД РФ резко ответили на соответствующие планы Запада.