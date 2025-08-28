Путин констатировал снижение темпов строительства в Саратовской области
Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным отметил снижение объемов строительства в регионе в 2024 году. Глава государства поручил обратить внимание на этот вопрос.
«По нескольким направлениям хотел бы поподробнее поговорить. Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, всё-таки за прошлый год наблюдается определённое сокращение объёма строительных работ», — сказал Путин.
Бусаргин, в свою очередь, сообщил о проблемах с аварийным жильём и переселением граждан. Президент, согласившись с масштабом проблемы, предложил также обсудить вопросы сельского хозяйства.
