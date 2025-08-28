Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:04

Путин констатировал снижение темпов строительства в Саратовской области

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным отметил снижение объемов строительства в регионе в 2024 году. Глава государства поручил обратить внимание на этот вопрос.

«По нескольким направлениям хотел бы поподробнее поговорить. Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, всё-таки за прошлый год наблюдается определённое сокращение объёма строительных работ», — сказал Путин.

Бусаргин, в свою очередь, сообщил о проблемах с аварийным жильём и переселением граждан. Президент, согласившись с масштабом проблемы, предложил также обсудить вопросы сельского хозяйства.

Путин выслушал доклады членов кабмина о готовности школ, экономике и туризме
Путин выслушал доклады членов кабмина о готовности школ, экономике и туризме

Напомним, в конце этой недели Путин отправится в Китай. Визит продлится четыре дня. В КНР с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдёт саммит ШОС, в котором примет участие российский лидер, а затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. Всего в Поднебесную приедет более 20 глав государств мира.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar