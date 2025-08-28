Парень задушил свою несовершеннолетнюю девушку проводом от зарядки и спрятал тело
В Удмуртии парня приговорили к 6 годам колонии за убийство 16-летней девушки
Молодой человек задушил проводом от зарядки свою 16-летнюю девушку в Удмуртии. Он спрятал тело недалеко от реки, его нашли лишь через 12 дней. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
18-летнего парня приговорили к шести годам колонии, однако вскоре приговор был обжалован самим осуждённым и его защитником. Они указывали на недоказанность обвинений. Верховный суд региона оставил наказание без изменений.
