Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 14:22

Волк: Экс-директор одного из ведущих театров Москвы задержан за мошенничество

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В течение нескольких лет на сцене одного из ведущих московских театров разворачивался настоящий криминальный спектакль, заявила представитель МВД Ирина Волк. По данным следствия, бывший директор учреждения причастен к мошенничеству.

Сотрудники МВД работают с задержанным бывшим директором одного из ведущих московских театров. Видео © Telegram / Ирина Волк

Задержание подозреваемого провели оперативники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.

Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с неустановленными сообщниками организовал схему хищения денег, которые предназначались для пополнения бюджета Москвы. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром поддельные авторские договоры. В этих документах утверждалось, будто фигурант создал несколько сценариев спектаклей и передал на них права культурному учреждению. Основываясь на фиктивных отчётах о выполненных работах, мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного показа.

Следователь из управления по Центральному округу столичного главка МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривает часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Подозреваемого доставили в управление для проведения следственных действий. Также ему и его близким родственникам арестовали счета.

Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»
Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»

Ранее суд арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края. Сообщалось, что ущерб по его делу может превысить 1 мдрд рублей.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Ирина Волк
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar