Волк: Экс-директор одного из ведущих театров Москвы задержан за мошенничество

В течение нескольких лет на сцене одного из ведущих московских театров разворачивался настоящий криминальный спектакль, заявила представитель МВД Ирина Волк. По данным следствия, бывший директор учреждения причастен к мошенничеству.

Сотрудники МВД работают с задержанным бывшим директором одного из ведущих московских театров. Видео © Telegram / Ирина Волк

Задержание подозреваемого провели оперативники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.

Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с неустановленными сообщниками организовал схему хищения денег, которые предназначались для пополнения бюджета Москвы. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром поддельные авторские договоры. В этих документах утверждалось, будто фигурант создал несколько сценариев спектаклей и передал на них права культурному учреждению. Основываясь на фиктивных отчётах о выполненных работах, мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного показа.

Следователь из управления по Центральному округу столичного главка МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривает часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Подозреваемого доставили в управление для проведения следственных действий. Также ему и его близким родственникам арестовали счета.