Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава может превысить 1 млрд рублей

Следственный комитет привлёк к уголовной ответственности 14 человек, включая бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, по делу о растрате бюджетных средств на закупку медицинского оборудования. Ущерб может превысить 1 миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По фактам злоупотребления должностными полномочиями, дачи и получения взяток, легализации имущества, добытого преступным путём, а также растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений хабаровского здравоохранения, возбуждены уголовные дела в отношении 14 человек. Ущерб от их действий бюджету государства может превысить 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Дела всех обвиняемых объединены в одно производство, срок предварительного следствия установлен до середины октября 2025 года. Среди арестованных — экс-глава КГБУ «МИАЦ» Сергей Евсеев, учредитель АО «Мединвест» Сергей Пантюхин, гендиректор ООО «Медэквипмент» Артем Манков и ещё несколько бизнесменов и бывших чиновников. Некоторые фигуранты находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Первое дело о хищении бюджетных средств для закупки медоборудования было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении двух советниц экс-министра. Следствие продолжает устанавливать причастность других лиц, назначены многочисленные экспертизы, а расследование охватывает несколько регионов России, включая Хабаровск и Брянскую область.