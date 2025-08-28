Стала известна личность экс-директора московского театра, задержанного за мошенничество

Бывший руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан правоохранительными органами. Как сообщает телеграм-канал Baza, экс-директор одного из ведущих столичных театров подозревается в совершении мошеннических действий.

Согласно предварительной информации, экс-директор, занимавший этот пост с 1992 по 2021 год, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал фиктивные авторские договоры с театром. По данным следствия, Агаев совместно с неустановленными соучастниками создавал подложные документы, согласно которым он якобы разрабатывал сценарии спектаклей и передавал исключительные права на них культурному учреждению.

На основании этих фиктивных отчётов об исполненных работах подозреваемый систематически получал вознаграждение в размере 4% от кассовых сборов каждого представления. По данной схеме было проведено несколько десятков спектаклей, а общая сумма причинённого бюджету Москвы ущерба превысила 20 миллионов рублей.

В отношении Агаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В театре проведены следственные действия, включая выемку финансовой и договорной документации.

Примечательно, что в 2018 году Агаев был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств России» за вклад в развитие отечественной культуры.